SCÈNE OUVERTE À L’ESPINAS Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes, 27 octobre 2023, Ventalon en Cévennes.

Ventalon en Cévennes,Lozère

Viens partager ton art à l’Espinas ! Rendez-vous aux scènes ouvertes tous les derniers vendredis du mois !

Chanson, lecture, théâtre, danse et autres découvertes… à vous la scène pour 5-10 minutes !

Au programme de la soirée : inscription à l’arr….

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Relais de l’Espinas

Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie



Come and share your art at l’Espinas! Join us for open stages every last Friday of the month!

Song, reading, theater, dance and other discoveries… take the stage for 5-10 minutes!

The evening’s program includes registration at the arr…

¡Ven a compartir tu arte en l’Espinas! Ven a los escenarios abiertos todos los últimos viernes de mes

Canción, lectura, teatro, danza y otros descubrimientos… ¡suban al escenario durante 5-10 minutos!

En el programa de la velada: inscríbase en el arr…

Komm und teile deine Kunst im Espinas! Treffen Sie sich jeden letzten Freitag im Monat zu den offenen Bühnen!

Gesang, Lesung, Theater, Tanz und andere Entdeckungen… ab auf die Bühne für 5-10 Minuten!

Auf dem Programm des Abends: Anmeldung bei der Arr…

Mise à jour le 2023-10-20 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère