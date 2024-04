Relais de la Flamme – Paris 2024 – Collectivité étape La Baule-Escoublac place des salines 44500 La baule escoublac La baule escoublac, mercredi 5 juin 2024.

Relais de la Flamme – Paris 2024 – Collectivité étape La Baule-Escoublac Rejoignez-nous pour un moment historique : le passage de la Flamme olympique dans notre magnifique ville de La Baule-Escoublac le 5 juin 2024 ! C’est avec une immense fierté que nous accueiller… Mercredi 5 juin, 09h00 place des salines 44500 La baule escoublac Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T09:00:00+02:00 – 2024-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-05T09:00:00+02:00 – 2024-06-05T19:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour un moment historique : le passage de la Flamme olympique dans notre magnifique ville de La Baule-Escoublac le 5 juin 2024 !

C’est avec une immense fierté que nous accueillerons ce symbole lors de son parcours vers Paris.

Venez profiter de nombreuses animations en Ville, en attendant le tant attendu passage de la Flamme en fin de journée.

Le détail du programme arrive bientôt !

C’est un événement pour toute la famille !

Venez nombreux pour soutenir les athlètes, célébrer l’esprit olympique et partager ce moment unique avec nous !

N’oubliez pas d’apporter vos encouragements et votre enthousiasme pour rendre cette journée inoubliable !

place des salines 44500 La baule escoublac place des salines 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/relais-de-la-flamme-paris-2024-collectivite-etape-la-baule-escoublac-la-baule-escoublac.html »}]

SPORT Y|MAIRIELABAULE|RELAISFLAMME2024