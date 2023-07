Jour de Fête Relais de Fontenay Fontenay-sur-Loing, 17 septembre 2023, Fontenay-sur-Loing.

Jour de Fête Dimanche 17 septembre, 14h00 Relais de Fontenay Accueil du public à partir de 14 h. Spectacle à 15 h.

Julie, la promise de 1830

Spectacle théâtral en plein air, écrit et interprété par des habitants de Fontenay et sa région, ainsi que par les jeunes supporters du Relais de Fontenay

Mise en scène : Jean-Claude Baudoin

Relais de Fontenay La Vieille Poste 14 avenue de la Libération 45210 Fontenay-sur-Loing Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire https://relais-de-fontenay.org/ https://www.facebook.com/relaisdefontenay;https://twitter.com/RelaisFontenay;https://www.instagram.com/relaisdefontenay/;https://fr.linkedin.com/company/association-relais-de-fontenay- Situé au bord du Loing, le relais de la Poste aux chevaux de Fontenay fut tout au long des XVIIIe et XIXe siècles le centre vital de cette localité située exactement à 100 km au sud de Notre-Dame de Paris.

L’Association pour la sauvegarde et la valorisation du Relais de Fontenay-sur-Loing, dite Association « Relais de Fontenay »​ s’est donné pour objectif ambitieux de sauvegarder et de mettre en valeur ce lieu historique en y créant un relais culturel doté d’un espace muséal :

• L’ancienne demeure des maîtres de Poste, avec sa cour intérieure et le dernier vestige des immenses écuries, sera restaurée et convertie en un musée consacré tout naturellement à la poste aux chevaux.

• Un salon d’expositions sera dédié aux œuvres de Paul Fouché, peintre du Gâtinais, descendant des maîtres de Poste de Fontenay ayant vécu dans cette demeure.

• L’auditorium permettra d’accueillir différentes activités culturelles telles que des expositions, du théâtre, des ateliers de lectures et d’écritures, et des concerts. Des hébergements pour artistes en résidence viendront compléter le projet culturel.

Le site à été sélectionné pour la « Mission Stéphane Bern ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

JOUR DE FÊTE au Relais de Fontenay (Evelina Melchiori) © 2023, Relais de Fontenay, DR. & Malle-poste au relais sous Louis-Philippe (1830-1848). Lithographie de François Delpech, d’après un dessin d’Horace Vernet. © Musée de La Poste – La Poste, 2023