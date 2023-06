Jeux géants Relais Citoyen Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne Jeux géants Relais Citoyen Corbeil-Essonnes, 5 juillet 2023, Corbeil-Essonnes. Jeux géants 5 et 12 juillet Relais Citoyen Entrée libre Proposition de jeux géants en extérieur dans les quartiers suivants :

– Tarterêts (Relais Citoyen)

– Montconseil (jardin de la médiathèque) Relais Citoyen 21 bis avenue leon blum Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

