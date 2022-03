Relais atout coeur Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Relais atout coeur Niort, 26 mars 2022, Niort. Relais atout coeur Niort

2022-03-26 12:00:00 – 2022-03-26 18:00:00

Niort Deux-Sèvres Niort Amis coureurs venez vous mobilisez lors de la Course solidaire au profit des Restos du Coeur Distance et durée :

12h00 : 100 km en relais d’1 km

17h30 : Le km handisport

17h45 : Le km des Elus Inscriptions ( pour les 1000 mètres) auprès des magasins partenaires :

Terre de running et foulées Amis coureurs venez vous mobilisez lors de la Course solidaire au profit des Restos du Coeur Distance et durée :

12h00 : 100 km en relais d’1 km

17h30 : Le km handisport

17h45 : Le km des Elus Inscriptions ( pour les 1000 mètres) auprès des magasins partenaires :

Terre de running et foulées +33 6 32 24 74 08 Amis coureurs venez vous mobilisez lors de la Course solidaire au profit des Restos du Coeur Distance et durée :

12h00 : 100 km en relais d’1 km

17h30 : Le km handisport

17h45 : Le km des Elus Inscriptions ( pour les 1000 mètres) auprès des magasins partenaires :

Terre de running et foulées Libre de droit

Niort

dernière mise à jour : 2022-03-12 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Ville Niort lieuville Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Relais atout coeur Niort 2022-03-26 was last modified: by Relais atout coeur Niort Niort 26 mars 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres