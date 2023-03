Semaine Nationale de la Petite Enfance Relais Assistants Maternels des Luys AMOU Catégories d’Évènement: Amou

Landes

Semaine Nationale de la Petite Enfance Relais Assistants Maternels des Luys, 18 mars 2023, AMOU. Semaine Nationale de la Petite Enfance 18 – 25 mars Relais Assistants Maternels des Luys Au programme divers ateliers pour petits et grands :

samedi 18 mars : Forum du métier d’assistant maternel, ouvert tout public

mardi 21 mars : « Tablier de comptines » atelier culturel pour les enfants accompagnés de leur assisstante maternelle. En partenariat avec la médiathèque des luys et le jardin de jules.

mardi 21 mars : : « after-work : Joues avec bébé » atelier partagé parents-enfants âgés de 1 à 6 ans. En partenariat avec la ludothèque des Luys

vendredi 24 mars : « baby danse » atelier d’éveil pour les enfants accompagnés de leur assisstante maternelle

samedi 25 mars : « un temps pour soi » atelier détente pour les futurs parents et parents. plus de renseignements et inscirptions auprès de Fanny au 06 38 75 35 31 Relais Assistants Maternels des Luys 251 Allée des Sports AMOU 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 89 66 99 http://www.rdvpetiteenfance.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

2023-03-25T09:30:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

