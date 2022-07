Relâche Festival de Gavarnie : « SOMA » en concert Gavarnie-Gèdre Gavarnie-Gèdre Catégories d’évènement: Gavarnie-Gèdre

Spectacle en plein air, prévoyez des vêtements chauds. La troupe du Théâtre Fébus fait une pause et vous propose un concert sur la prairie, au cœur du village de Gavarnie !

Soma vous offre un concert de musiques du monde. Prêts pour un voyage sur la terre, sur les eaux et dans les airs ? Les sonorités musicales témoignent de la diversité des cultures humaines qui s’enrichissent des rencontres de territoires musicaux parfois éloignés les uns des autres, géographiquement. S’y ajoutent des sons inspirés de la nature et une langue inventée porteuse d’un sens commun qui s’adresse à la fois à chacun et à tous. Chants, duduck, percussions, hulusi : Alain Larribet.

Guitares, bouzouki : Pierre-Michel Grade.

