Rejoins le FabClub dès le 8 septembre !

du jeudi 9 septembre au jeudi 23 juin 2022 à Le F@briquet

Le Fab’Club, kézako ? ——————— ☑️ Un club au fablab le F@Briquet ☑️ Un club ouvert aux 7-17 ans : des activités à la carte avec notre équipe aux petits soins pour s’adapter aux projets de chacun ☑️ Un club ouvert de 14h à 18h pour une après-midi d’ébullition à ton rythme ! Pour y faire quoi ? ——————- Avec Eugénie entourée de notre équipe de choc et des outils du fablab (imprimantes 3D, découpeuse laser etc.) , lance tes projets les plus fous quel que soit ton âge. Programmer un robot, recycler des objets, fabriquer des instruments de mesure météo, développer un jeu vidéo, concevoir un drone ou encore laisser libre cours à tes projets artistiques avec des outils de pointe…Chacun est invité à “faire”: pas d’échec possible, on y vient surtout pour expérimenter ensemble et s’amuser dans un esprit de partage. **OUVERTURE MERCREDI 8 SEPTEMBRE ! Démo et possibilité d’inscription sur place si ce n’est déjà fait, rdv directement à 14h au F@bRiquet*** Fiche d’inscription à retrouver sur notre [site web](http://www.planete-sciences.org/midi-pyrenees/web/la-maison-des-sciences/) * 10 avenue de l’Europe à Ramonville, dans les locaux de la pépinière Théogone, ateliers 17-18 à l’arrière du bâtiment

entrée libre le 8 septembre, puis payant

Un club au fablab les mercredis pour les 7-17 ans

Le F@briquet 10 av. de l’Europe, 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T14:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T18:00:00;2022-01-06T14:00:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-13T14:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-27T14:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-23T14:00:00 2022-06-23T18:00:00