du dimanche 11 juillet au dimanche 18 juillet à Camping de l’Amitié

Séjours pour enfants de 8 à 12 ans Pendant ton séjour de vacances tu vas découvrir, avec les autres jeunes, la vie dans une tribu préhistorique. Trois thématiques sont proposées : découverte de la fouille, la vie quotidienne du campement et construction des habitats de la tribu. Tu peux choisir chaque jour ton activité parmi celles proposées ou en proposer une autre de ton choix. Les animateurs te proposeront aussi des activités communes à tous les groupes : piscine, sorties, veillées, grands jeux, …

460 euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping de l’Amitié Nouan sur Loire Nouan-sur-Loire Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T13:00:00 2021-07-11T23:59:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T12:00:00

