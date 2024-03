Rejoigniez les bergers en estive SAZOS Sazos, mardi 2 juillet 2024.

Rejoigniez les bergers en estive SAZOS Sazos Hautes-Pyrénées

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis

– Reconnaissance de plantes sauvages.

– Découverte du troupeau.

– Fabrication du fromage à la cabane.

– Casse-croûte des produits de la ferme.

Recommandé au public en bonne santé. Chiens non admis.

Réservations et paiement à l’avance. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 08:30:00

fin : 2024-08-23 14:00:00

SAZOS La ferme des cascades

Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Rejoigniez les bergers en estive Sazos a été mis à jour le 2024-03-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65