Atrium, le lundi 4 avril à 20:00

### **Projet Épuisement parental** Dans le cadre des actions mises en oeuvre à destination des familles cantepiennes, la mairie de Chantepie vous propose une programmation spéciale sur une thématique forte et d’actualité : _Prévenir et accompagner l’épuisement parental._ Comment identifier nos émotions, celles de nos enfants ? Comment les accueillir, et comprendre le besoin qui s’y cache ? Comment se ressourcer sans culpabiliser ? ### **Un rendez-vous = une thématique** Co-animé par Élise Leduc et Charlotte Prével Dans le cadre du projet « prévenir et accompagner l’épuisement parental » nous vous avions proposé un groupe de parents. L’engagement était conséquent et ne répondait pas à vos besoins, vos contraintes, etc… **Qu’à cela ne tienne ! Nous nous réadaptons !** Nous vous proposons 6 rencontres, indépendantes les unes des autres pour échanger sur une thématique, vous rencontrer, partager ! Nous vous proposerons des outils concrets pour vous accompagner vers une parentalité plus sereine. • 31 janvier – Ma famille : et moi dans tout ça ? Prendre du temps pour soi, une base essentielle ! • 21 février – Apprivoiser mes émotions et celles de mes enfants, tout un programme ! • 7 mars – Fais pas si ! Fais plutôt ça ! L’éducation de nos enfants si on en parlait ? • 21 mars – Réunion, boulot, activités, couple, famille…. L’importance de trouver son rythme familial. • 4 avril – Mieux communiquer en famille ! Oui mais comment ? • 25 avril – Se ressourcer : prenons le temps ! Vous pouvez venir à un atelier, ou deux, ou plus : c’est au choix ! Inscription conseillée – parents uniquement Tarif : gratuit

Gratuit – sur inscription

Prévenir et accompagner l’épuisement parental

Atrium avenue des Méliettes 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T20:00:00 2022-04-04T22:00:00