2023-03-11 10:30:00 – 2023-03-11 14:00:00

EUR Adichats a besoin de vous !

Samedi 11 mars, notre association villandrautaise organise une matinée de présentation conviviale, visant à attirer de nouveaux bénévoles sur de nombreuses actions possibles, autour du patrimoine, de manifestations culturelles et de bien d’autres domaines. Nous avons décidé d’ouvrir nos portes à tous ceux qui seraient susceptibles de vouloir s’engager et joindre l’utilité au plaisir en vivant une aventure patrimoniale, écologique et humaine.

Que ce soit pour prendre soin du patrimoine bâti, aider à l’organisation des manifestations, devenir guide au château ou même mettre la main à la pâte en cuisine, les possibilités d’engagement associatif ne manquent pas, alors rendez-vous à notre siège historique, la Maison Labat, à 10h30 pour les découvrir et peut être devenir un B.A.P (un bénévole en action pour le patrimoine) !

