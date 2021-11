Saint-Jorioz Saint-Jorioz Haute-Savoie, Saint-Jorioz Rejoignez la nouvelle pépinière à impact du Grand Annecy ! Saint-Jorioz Saint-Jorioz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du lundi 1 novembre au dimanche 28 novembre

Après Galileo (Chavanod), Les Papeteries (Cran Gevrier) et Annecy Base Camp (Annecy-le-Vieux), le Grand Annecy ouvre les portes d’une 4ème pépinière d’entreprises à Saint-Jorioz. Il s’agira du nouveau lieu totem de la transition environnementale des entreprises du territoire. Le bâtiment hébergera un centre de ressources et d’expertise pour la transition environnementale des entreprises ainsi que la pépinière d’entreprises. Pourront être accueillies dans l’espace pépinière, les porteurs de projet et les organisations à impact positif sur l’environnement ayant moins de 3 ans de création et étant immatriculé sur le territoire de l’Agglomération. Pour ce faire, les entreprises intéressées doivent répondre à l’appel à projet lancé par le Grand Annecy avant le 29 novembre 2021. Début 2022, un nouveau lieu accueillera des entreprises ayant un impact positif sur l’environnement ! Saint-Jorioz 74410 Saint-Jorioz Saint-Jorioz Haute-Savoie

