REJOIGNEZ LA BBAC ! Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins, mardi 26 mars 2024.

Soirée conviviale d’informations.

La BBAC quèsaco ?

La Brigade Brévinoise d’Accompagnement Culturel s’inscrit dans une perspective de participation citoyenne et cherche à créer une communauté passionnée par la culture ayant envie de travailler au contact des habitants pour enrichir la vie culturelle de la ville.

​Qui la composera ?

20 à 30 Brévinois(es) que l’expérience intéressera.

Cette soirée se veut un temps d’informations et d’échanges sur la démarche et le mode de fonctionnement de la future Brigade.

Aucun pré-requis !

La soirée s’adresse à tous ceux qui sont curieux et intéressés par ce projet de rencontre culture et participation citoyenne.

Pour mieux accueillir les potentiels candidats, la soirée sera aussi conviviale et ponctuée de temps d’improvisation théâtrale avec la complicité de LINA (Ligue d’Improvisation NAntaise).

Les Brévinois majeurs et mineurs sont invités à venir le mardi 26 mars et à se positionner à l’issue de cette rencontre.

Si vous n’êtes pas disponible le mardi 26 mars, mais vivement intéressé, ou souhaitez plus d’informations, signalez-vous auprès du service culturel à l’adresse suivante culture@saint-brevin.fr .

