— Hewlett Packard Enterprise (HPE) annonce aujourd’hui le lancement de la 8ème édition de son [programme d’accélération de start-up](https://milkshakevalley.com/programme-startup/la-promo-hpe-start-up/). Un jury se réunira en mai 2022 pour sélectionner les entreprises candidates. Lancé en 2015, le programme start-up HPE a déjà permis à plus de cent vingt jeunes entreprises de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Cette année, une vingtaine de start-ups verront leur développement s’accélérer, y compris à l’international. Cette nouvelle initiative souligne l’attachement de HPE à soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat en France. **Principe de fonctionnement:** Pendant un an, les parrains et marraines HPE s’immergent dans les problématiques des start-ups : construction d‘offre, structuration commerciale, passage à l’échelle, technologie, marketing ou communication. Des objectifs communs de développement économique sont ensuite élaborés. Nos experts ouvrent également leur carnet d’adresses et font participer les start-ups à de nombreux événements tels que le World AI Cannes Festival du 14 au 16 avril et HPE Discover, un événement technologique international qui se déroule du 28 au 30 juin à Las Vegas. Enfin, HPE donne accès à des laboratoires et centres de test, ainsi qu’à des places de marché propulsées par HPE comme la plateforme Cloud 28+ pour tester la robustesse des solutions développées et passer à l’échelle. **Critères d’éligibilité:** La sélection pour la promotion 2022 se fera en affinité avec les axes stratégiques HPE pour renforcer les synergies avec les start-ups accompagnées. Pour candidater, les start-ups doivent être basées en France, avoir plus de 3 ans d’existence et développer une activité innovante dans au moins l’un des domaines suivants : • Intelligence Artificielle, Big Data, 5G, IoT, • Mobilité, Cloud, Cybersécurité, industrie 4.0 • Télécommunication, Santé, Education, industries • Numérique Responsable Fort de ses succès commerciaux en 2022, nous renforçons la structure du programme et le faisons monter en gamme pour la sélection des start-ups mais aussi en renforçant l’accompagnement des start-ups. Cette année, nous laissons également la place à des scale-ups françaises, afin de permettre le développement conjoint de nos objectifs commerciaux et de nos innovations. **Sélection et coup d’envoi**: Une vingtaine de start-ups seront retenues, en mai 2022, après une présentation dans les locaux HPE ou en distanciel, devant un jury composé de professionnels : parrains / marraines et experts business de HPE, représentants des partenaires invités, comme : la French Tech, le MIAI (Multidisciplinary institue in Artificial Intelligence), et Minalogic., Fondation Big Booster, NVIDIA … • Détails inscription : **[https://milkshakevalley.com/hpe-france-accompagnement-startups-saison-8-candidatures/](https://milkshakevalley.com/hpe-france-accompagnement-startups-saison-8-candidatures/)** • **Date limite de candidature : 5 mai 2022** • **Début de l’accompagnement des start-ups : juin 2022**

