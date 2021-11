Bordeaux Rock School Barbey Bordeaux, Gironde Rejjie Snow – Rock School Barbey Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rejjie Snow – Rock School Barbey Rock School Barbey, 24 mars 2022, Bordeaux. Rejjie Snow – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le jeudi 24 mars 2022 à 20:30

Auteur d’un premier album impeccable il y a trois ans, l’Irlandais avait, lors de son passage aux **Trans Musicales de Rennes**, emporté tous les suffrages du public français avec des productions sombres, antiracistes et dont le rythme lourd évoquait le son des années 90. On ne gâche pas notre plaisir, donc, de recevoir aujourd’hui des nouvelles fraîches du gamin de Dublin avec la sortie de son 2e opus le 9 juillet !

20€ (Prévente) / 23€ (Sur place)

Rejjie Snow sera à Barbey le jeudi 24 mars ! Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:30:00 2022-03-24T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Rock School Barbey Adresse 18 cours Barbey Ville Bordeaux lieuville Rock School Barbey Bordeaux