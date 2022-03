Rejekts + TheButcherProject + Azken Auzi La salle gueule, 12 mars 2022, Marseille.

Rejekts + TheButcherProject + Azken Auzi

La salle gueule, le samedi 12 mars à 21:00

REJEKTS (Black N Grind and Cinema // Milano // Italie) [https://www.facebook.com/Rejekts.Darkgrind666](https://www.facebook.com/Rejekts.Darkgrind666) [https://rejekts.bandcamp.com/](https://rejekts.bandcamp.com/) [https://www.youtube.com/channel/UC7zriZ6OMwCbGbFyP3uVfdw](https://www.youtube.com/channel/UC7zriZ6OMwCbGbFyP3uVfdw) Reference absolue dans le grindcore, le quator milanais propose son dernier album ADAMO sorti en 2011 qui est un veritable chef d’oeuvre sonore. L’underground extreme n’a pas encore dit son dernier mot! THE BUTCHER PROJECT (OldSchool Thrash & CrustHC //Marseille since 2011) [https://www.facebook.com/thebutcherproject](https://www.facebook.com/thebutcherproject) [https://thebutcherproject.bandcamp.com/](https://thebutcherproject.bandcamp.com/) depuis 11 ans (punaise…déjà!) Isa et ses trois petits cochons jouent du “tupatupatupa” plein d’energie, de sueur et de cholestérol. L’occasion de vous presenter le dernier opus SHOWER NEVER,BLASTBEAT FOREVER split avec @Khlendatu sorti en 2021. Azken Auzi (xtrm Doom PowerTrio // Marseille) [https://www.facebook.com/azkenauzi](https://www.facebook.com/azkenauzi) [https://azkenauzi.bandcamp.com/](https://azkenauzi.bandcamp.com/) Puissants,sombres, devastateurs, une marche d’esephants qui annonce l’arrivée de la saisons de pluies,voilà comme on peut decrire et ressentir Aken Auzi. Si vous aimez ELECTRIC WIZZARD, BEHERIT et HOLY FROST vous serez satisfait*s

Prix libre + 1€ d’adhésion

La salle gueule 8 rue d'italie, 13006 Marseille



