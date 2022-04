Réinventons la roue ! Une monnaie locale, pour quoi faire ? Galerie De natura rerum Arles Catégories d’évènement: Arles

Galerie De natura rerum, le vendredi 29 avril à 18:00

Rencontre-débat et apéro Monnaie d’Arles, avec Nicolas Meunier, chez De natura rerum, comptoir de change et d’adhésion. Le débat sera suivi par un apéro convivial. Nicolas Meunier, économiste, a été en 2014 le rapporteur de la Mission interministérielle sur les Monnaies Locales, qui a conduit à inscrire les Monnaies locales complémentaires dans la loi. (Rapport consultable ici). Il a publié à la suite de ce rapport D’autres monnaies pour une nouvelle prospérité, avec Christophe Fourel et Jean-Philippe Magnen, aux éditions Bord de L’eau, 2015. ([L’ouvrage est disponible chez De natura rerum](https://librairie.denaturarerum.fr/9782356874245)).

Entrée libre

2022-04-29T18:00:00 2022-04-29T20:00:00

