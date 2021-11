Vincey Mairie de Vincey Vincey, Vosges (Ré)inventez votre bibliothèque! Mairie de Vincey Vincey Catégories d’évènement: Vincey

Mairie de Vincey, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

**”(Ré)inventez votre bibliothèque !”** A l’occasion des Nuits de la lecture et en vue de la création de la future médiathèque, la Mairie de Vincey vous invite à participer à une soirée pour « Inventer votre bibliothèque ». Qu’aimeriez-vous y faire ? Quels services souhaiteriez-vous voir proposés ? Venez et échangez sur votre vision de la médiathèque. Vos idées sont les bienvenues lors de cet atelier participatif !

20 participants

La Mairie de Vincey vous invite à participer à une soirée pour "Inventer votre future médiathèque" ! Mairie de Vincey 1ter Rue du Monument 88450 Vincey

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:30:00

