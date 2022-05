Réinventer l’entreprise : du vœu pieux à l’action Le B612 Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Réinventer l’entreprise : du vœu pieux à l’action Le B612, 3 mai 2022, Lyon. Réinventer l’entreprise : du vœu pieux à l’action

Le B612, le mardi 3 mai à 18:30

Philippe Studer, expert des sujets de la Qualité de Vie au Travail, partagera des retours d’expériences et des pistes concrètes pour démarrer la transformations de nos organisations. Pour le rencontrer aux côtés d’Anne-Laure Plessier, fondatrice de Cocoom, Emmanuelle Ryan et Bruno Ryon, rendez-vous le mardi 3 mai à partir de 18h30 au HUB612 Lyon.

Voir tarifs, sur inscription

1H30 de conférence et d’échange avec Philippe Studer Philippe Studer vient partager des retours d’expériences et pistes concrètes pour démarrer la transformations de nos organisations… Le B612 90 Cours Lafayette, France, 69003 Lyon Lyon Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T18:30:00 2022-05-03T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Le B612 Adresse 90 Cours Lafayette, France, 69003 Lyon Ville Lyon lieuville Le B612 Lyon Departement Rhône

Le B612 Lyon Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Réinventer l’entreprise : du vœu pieux à l’action Le B612 2022-05-03 was last modified: by Réinventer l’entreprise : du vœu pieux à l’action Le B612 Le B612 3 mai 2022 Le B612 Lyon lyon

Lyon Rhône