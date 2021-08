Saint-Cybard CAUE Charente Charente, Saint-Cybard Réinventer le patrimoine CAUE Charente Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

Au cours de cette balade patrimoniale, les élèves sont amenés à s’interroger sur le patrimoine, à chercher les traces de l’évolution du monument et à penser le bâtiment de demain. Cette visite peut ensuite se prolonger, sur une autre journée au CAUE, sous la forme d’un atelier de création de maquette futuriste.

Gratuit. Sur inscription.

Suivez un itinéraire de visite parcourant plusieurs sites patrimoniaux angoumoisins autour du fleuve Charente. CAUE Charente 31 Boulevard Besson-Bey, 16000 Angoulême Saint-Cybard L’Houmeau Charente

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00

