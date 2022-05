Réinventer le bestiaire entre Dada, le surréalisme et Jean Cocteau Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

le dimanche 5 juin à 13:30

La réception de Dada et le bestiaire merveilleux de Jean Cocteau offrent une vision ludique de l’animalité. Par ailleurs, le poète comme les surréalistes collectionnent et mettent en scène l’animal dans leur univers intime. Oscillant entre attrait scientifique et imaginaire littéraire, se dessine alors un panorama de la perception de l’animal, et par extension une projection de soi et de l’autre. Cocteau et ces mouvements ont réinventé des mythologies. En trouve-t-on encore trace dans les pratiques artistiques et les discours actuels ? Où sont passés ces imaginaires ? _ Château de Fontainebleau,vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T15:00:00

2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T15:00:00

