Christian de Portzamparc est l’un des architectes et urbanistes français les plus reconnus, premier architecte français à recevoir le Pritzker Architecture Prize en 1994. En 2004, il reçoit le Grand Prix d’Urbanisme et en 2018, la Japan Art Association lui décerne le « Praemium Imperiale » dans la catégorie architecture pour ses réalisations artistiques et son rayonnement international.

Son style imaginatif est reconnu pour ses qualités distinctives. Il est tout particulièrement apprécié pour l’architecture de salles de concert et pour son travail en tant qu’urbaniste.

Très tôt il développe un « laboratoire urbain » et réalise des expérimentations urbaines, une technique développée par l’architecte depuis les années 1970, à partir de concours et d’études. Construit sur sa nouvelle vision de la structure urbaine, qu’il a appelée « îlot ouvert », le travail de Christian de Portzamparc est centré sur la recherche, la qualité des espaces de vie et la compréhension de la ville.

Il commence à se faire connaître à travers son travail sur l’ensemble immobilier des Hautes Formes (1979) à Paris, et devient célèbre avec la construction de la Cité de la Musique (1995), un projet comprenant des salles de concert de différentes capacités, un musée de la Musique et des unités de logement.

Parmi ses œuvres majeures comptent notamment Nexus II (1991), un complexe résidentiel à Fukuoka, la Tour LVMH (1999) ainsi que deux gratte-ciel (2015) à New York, la Philharmonie Luxembourg (2005), la Cité des Arts (2013), un complexe culturel à Rio de Janeiro, et Paris La Défense Arena (2017), un stade couvert à Nanterre, aux portes de Paris.

Il travaille actuellement sur de vastes projets en Afrique et en Chine, dont le Grand Théâtre de Casablanca au Maroc, l’Opéra de Shanghai et le Centre Culturel de Suzhou qui l’un et l’autre doivent être achevés en 2021.

