Le Comité permanent sur l’avancement de la communication scientifique vous souhaite la bienvenue au 5e Colloque sur la communication scientifique ! Cet événement hybride de plusieurs jours réunira des chercheurs, des communicateurs et des dirigeants des communautés et des secteurs public et privé pour apprendre les uns des autres et réfléchir aux leçons pour la communication scientifique du COVID-19. Les sessions présenteront les dernières preuves, idées et approches prometteuses pour relever les défis critiques auxquels est confrontée la communication scientifique entre inégalités de communication, polarisation politique, incertitude et désinformation. Ensemble, les panélistes et les participants généreront de nouvelles idées et établiront des liens qui aideront à transformer ces idées en action. **Dates et lieux** (Vous pouvez choisir de participer pleinement virtuellement ou en personne un ou les deux jours). : **1er juin 2022 – National Academy of Sciences Building, Washington, DC et virtuel** **2 juin 2022 – Entièrement virtuel** **6 juin 2022 – Beckman Center of the National Academies, Irvine, CA et virtuel** À propos du format de l’événement , le colloque sera un événement hybride gratuit avec un format quelque peu unique. Le jour 1 (1er juin) se tiendra en personne aux National Academies de Washington, DC, et en ligne. Le jour 2 (2 juin) se tiendra virtuellement uniquement, et le jour 3 (6 juin) se tiendra en personne au Beckman Center des National Academies à Irvine, en Californie, et en ligne. Nous espérons que ce format donnera aux participants l’accès le plus potentiel pour assister à au moins une journée de l’événement en personne tout en minimisant les déplacements, et la possibilité d’accéder à l’intégralité de l’événement en ligne, s’ils ne sont pas en mesure de voyager ou à l’aise de le faire. Procédures de santé et de sécurité COVID-19 Pour prévenir l’infection et la propagation du virus COVID-19, et en tant que mesure intégrale pour la sécurité et la santé de tous dans nos bâtiments, les Académies nationales exigent que toutes les personnes qui entrent dans nos installations soient à jour de leurs vaccinations, y compris les rappels, contre COVID-19 selon les directives du CDC . Les visiteurs peuvent choisir de porter un masque mais ne sont pas obligés de le faire. Veuillez consulter notre état de fonctionnement actuel pour avoir les informations les plus récentes. Tous les visiteurs des installations des académies nationales – y compris les bénévoles, les membres de l’Académie, les invités, les boursiers, les sponsors, les présentateurs, les fournisseurs, les entrepreneurs, les consultants, les travailleurs temporaires et les autres non-membres du personnel – doivent être à jour de leurs vaccinations, y compris les rappels, contre leCOVID-19 selon les directives du CDC . Les visiteurs doivent montrer leur schéma de vaccination COVID-19 (ou une photo numérique de la carte) au personnel de sécurité du centre Keck ou du bâtiment NAS, ou au personnel de direction du centre Beckman, lorsqu’ils entrent dans l’établissement. Les informations de vaccination d’un visiteur ne seront pas enregistrées ou stockées par les académies nationales ; les informations seront simplement vérifiées pour leur permettre d’accéder à l’installation. Toute personne ne présentant pas son carnet de vaccination (ou sa copie) ne sera pas autorisée à accéder à notre établissement ; aucune exemption ou exception ne sera acceptée

Entrée gratuite

Ce colloque abordera des questions d’actualité sur la communication scientifique, qui se doit aujourd’hui d’être équitable, efficace et fondée sur des données probantes.

National Academy of Sciences Building 2101 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20418, États-Unis



