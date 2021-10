Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Reinhardt Memories Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Reinhardt Memories Sunset & Sunside, 9 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 9 décembre 2021

de 20h30 à 22h

Sortie d’album “Reinhardt Memories” Quand la guitare célèbre l’esprit des Reinhardt… A l’occasion des 20 ans du trio, Noé Reinhardt et Samy Daussat rendent hommage à Django, à son frère Joseph et à son fils Babik en conviant à la fête la jeune guitariste italienne Katia Schiavone. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/12/artiste/3909/7881/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

