Saint-Denis Seine-Saint-Denis EUR 13 À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, venez découvrir les reines de la basilique cathédrale de Saint-Denis. sylvie.koch@monuments-nationaux.fr +33 1 49 21 14 87 http://www.saint-denis-basilique.fr/Actualites/Reines-et-princesses-a-l-origine-du-pouvoir3 Basilique cathédrale de Saint-Denis 1 rue de la Légion d’Honneur Saint-Denis

