La cie Ratibus se mettra dans la peau de deux grandes abeilles en déambulant sur des échasses. Philippe Lepetz vous initiera à l’argile. Vous pourrez créer ainsi votre propre abeille ! Venez découvrir une animation ludique d’un couple d’abeilles qui déambule sur échasses et tente désespérément de prendre son envol pour d’autres cieux. Avec leurs longs bras elles se connectent avec les humains, de drôles d’insectes qui viennent perturber un peu le monde paisible des homos sapiens… Les déambulations auront lieu pendant 35 minutes à 14h, 15h15 et 16h30. Initiez-vous à l’argile avec Philippe Lepetz de 10h à 19h et ainsi créez votre propre abeille pour garder un souvenir de cette journée. Différentes animations ce dimanche : * (re)découvrez nos bâtiments avec les petits « Rendez-vous chaumières » à 11h, 16h30 et 18h. * profitez de nos jeux flamands de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 16h à 17h. * crésentation de nos animaux à 11h30, 15h30 et 19h. * contes d’une demi-heure vous seront proposés à 12h, 13h, 15h et 17h. * A 10h30 et à 14h approfondissez vos connaissances par une visite guidée d’une heure et demie. * A 16h : découverte des outils et objets insolites du Musée * Atelier familial, rendez-vous de 15h à 18h. * A la rencontre des artisans du Musée

Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein 5 €/ réduit 3 €/ famille 15 €

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



