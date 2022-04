Reines de la nuit La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l'Aubois Catégories d’évènement: 18150

2022-08-25 14:00:00 – 2022-08-25 15:30:00

La Guerche-sur-l’Aubois 18150 La Guerche-sur-l’Aubois 1.5 EUR 1.5 Guano, ultra-sons, techniques de chasse… les chauves-souris de la Tuilerie n’auront plus de secrets pour toi après un après-midi de jeux pour apprendre à mieux les connaître. Guano, ultra-sons, techniques de chasse… les chauves-souris de la Tuilerie n’auront plus de secrets pour toi après un après-midi de jeux pour apprendre à mieux les connaître. latuilerie@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.ciap-latuilerie.fr/ Guano, ultra-sons, techniques de chasse… les chauves-souris de la Tuilerie n’auront plus de secrets pour toi après un après-midi de jeux pour apprendre à mieux les connaître. ©Pays Loire Val d’Aubois

