Centre socioculturel Loire-Divatte, le vendredi 18 mars à 20:00

« Tout est né d’un élan de liberté, d’une soif de vivre, d’envie de créer, de partager. Nous nous sommes rencontrées parce que nos enfants chantaient “libérée délivrée”. Et puis souvent réunies autour d’une scène et des petits. Ensemble, avant de s’apprécier, nous avons concocté des ateliers d’éveil musical où les enfants ont appris à aimer la musicalité. Les enfants ont grandi, la reine des neiges s’est tarie …. De nos émotions, nous avons fait des chansons. L’une et l’autre sauvées par l’action de créer, de transformer souffrance et interrogations, en chant à l’unisson. Ainsi naquirent les Reines ! Elles partent à la rencontre de la femme qui vit en chacun.une de nous et l’emmènent voyager dans la soif de vivre qui l’anime. Des personnages, des histoires … Et pourquoi pas un hymne ! »

Gratuit sur présentation du pass sanitaire

Samantha et Hélène, deux voix et un piano, avec des rythmes enlevés et des textes engagés. Samantha est à l’écriture des textes et Hélène aux mélodies et arrangements musicaux. Centre socioculturel Loire-Divatte 2 route Félix Praud, St Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique

2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T22:30:00

