Reine du Ciel Tours, 27 novembre 2021, Tours.

Reine du Ciel Tours

2021-11-27 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-27 22:30:00 22:30:00

Tours Indre-et-Loire

18 EUR 2021, 30ème année de Diabolus in Musica. C’est aussi celle qui voit Antoine Guerber passer le témoin à Nicolas

Sansarlat qui emmènera l’ensemble vers de nouvelles aventures à partir de 2022. Les 26 et 27 novembre sont donc

l’occasion de rencontres fortes avec le directeur artistique qui a créé tant de nouveaux programmes de concerts et

d’enregistrements à Tours depuis les débuts de l’ensemble en 1992. La sublime messe Ave regina celorum du très grand

Guillaume Du Fay (XVe siècle) clôturera en majesté cette si longue séquence. Les huit voix de Diabolus in Musica y font

merveille dans ces savantes polyphonies brillantes, lumineuses, sereines… Nul doute que nous retrouverons un public

tourangeau nombreux qui saura mesurer l’importance de ce moment !

contact@diabolusinmusica.fr +33 2 47 42 13 37 https://www.helloasso.com/associations/diabolus-in-musica/evenements/vinum-et-carmina-30-ans-de-direction-rencontre-avec-antoine-guerber

