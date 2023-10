VERNISSAGE: LAURENT BONTE REINE DE COEUR Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes VERNISSAGE: LAURENT BONTE REINE DE COEUR Rennes, 23 novembre 2023, Rennes. VERNISSAGE: LAURENT BONTE Jeudi 23 novembre, 19h00 REINE DE COEUR Exposition visible du 23 Novembre 2023 au 17 Décembre 2023

On me demande souvent quel est le style de peinture que je crée. Ce n’est, ni du Réalisme, ni du Cubisme, mais bien du Bontisme.

Site officiel

Instagram

REINE DE COEUR 48 rue de Saint-Brieuc, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

