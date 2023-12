Le Marché de Noël à Reine Cargo Reine Cargo Bordeaux, 16 décembre 2023 09:00, Bordeaux.

Le Marché de Noël à Reine Cargo 16 et 17 décembre Reine Cargo Entrée libre.

Le marché de Noël de Reine Cargo aura lieu les 16 et 17 décembre prochains dans le Tiers Lieu de la Bastide : la Reine Cargo !

Nous accueillerons une douzaine de stands de créatrices et créateurs bordelais.e.s allant des sacoches de bikepacking aux couteaux artisanaux ou encore des fripes. Le 16 et 17 décembre, venez faire vos cadeaux à Reine Cargo !

Le Marché de Noël, c’est aussi :

Petite restauration sur place avec Little Green Bag

Rides vélo avec Gravel Gironde et Afterwork Cycling Club

Open Platines

Programme

SAMEDI 16 DECEMBRE

10h : PETITE DÉJEUNER

PETITE DÉJEUNER Formule petite reine : 5€

Boisson chaude + Muffin ou Cookie (By little green bag)

Formule Roue Libre : 8€

Boisson Chaude + Muffin + cookie (By little green bag)

Dans la Matinée :

Ride social Gravel avec GravelGironde33 (Plus d’infos à venir)

Ride route femmes avec Afterwork Cycling Club (Plus d’infos à venir)

13h – 20h : MARCHÉ DE NOËL

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

13h – 20h : MARCHÉ DE NOËL

Reine Cargo 35 Rue Montméjean, 33100 Bordeaux, France Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00

2023-12-17T13:00:00+01:00 – 2023-12-17T20:00:00+01:00

