Florian Lex – Imparfaits (Les Bulles du Rire 2024) Royal Comedy Club, 17 février 2024, REIMS.

Florian Lex – Imparfaits (Les Bulles du Rire 2024) Royal Comedy Club. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 20:00 (2024-02-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Spectacle interdit au moins de 10 ans. Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître. Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion. Le saviez-vous ? Florian cartonne sur Internet avec ses vidéos qui cumulent plusieurs millions de vues ! Il interprète aussi le rôle de Max dans la série « Scènes de Ménages » sur M6. Durée : 1h30 Tout public à partir de 10 ans Auteurs et mise en scène : Florian Lex et Yohann Lavéant LES BULLES DU RIRE LES BULLES DU RIRE

Royal Comedy Club REIMS 35 rue Buirette Marne

