Charlie et Stylien Royal Comedy Club Catégories d’Évènement: Marne

Reims Charlie et Stylien Royal Comedy Club, 9 décembre 2023, REIMS. Charlie et Stylien Royal Comedy Club. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:00 (2023-12-09 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. L’Amour est une comédie musicale !Oui. Mais celle-ci est clairement différente.Dans un écrin enchanteur digne des plus belles chansons Disney, le contraste est assuré. Charlie & Stylien chantent l’Amour avec ce style Class & Cash qu’ils maîtrisent parfaitement.Entre sketch audacieux, sans filtres, chansons honnêtes et corrosives, laissez Charlie & Stylien vous parler d’eux et surtout de vous. Spectacle déconseillé au moins de 14 ans. Charlie, Styl’O Charlie, Styl’O, Stylien Votre billet est ici Royal Comedy Club REIMS 35 rue Buirette Marne 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Marne, Reims Autres Lieu Royal Comedy Club Adresse 35 rue Buirette Ville REIMS Departement Marne Lieu Ville Royal Comedy Club latitude longitude 49.25405484135496;4.024838254934152

Royal Comedy Club REIMS Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/