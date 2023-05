Max Boublil – Echauffement (Tournée) Royal Comedy Club REIMS Catégories d’Évènement: 51100

Reims Max Boublil – Echauffement (Tournée) Royal Comedy Club, 14 juin 2023, REIMS. Max Boublil – Echauffement (Tournée) Royal Comedy Club. Un spectacle à la date du 2023-06-14 à 20:00 (2023-06-14 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. DH Management (L2&3-1076788/87)en accord avec Gilbert Coullier Productions Présente : ce spectacle . Bienvenue dans l’âge adulte. Max Boublil, se dévoile comme jamais. Ses filles, sa mère, sa vie, tout est agité dans la vie de Max Boublil sauf lui. Sincère, tendre mais sans concessions, il fait un bilan de moitié de vie ! Il tombe ses habits d’ado pour nous raconter sa drôle de vie, sa vie d’adulte angoissé et ça nous fait beaucoup rireN° téléphone accès PMR : 09.83.87.40.32 Max Boublil – Echauffement Votre billet est ici Royal Comedy Club REIMS 35 rue Buirette 51100 25.0

EUR25.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 51100, Reims Autres Lieu Royal Comedy Club Adresse 35 rue Buirette Ville REIMS Departement 51100 Tarif 25.0 25.0 Lieu Ville Royal Comedy Club REIMS

Royal Comedy Club REIMS 51100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Max Boublil – Echauffement (Tournée) Royal Comedy Club 2023-06-14 was last modified: by Max Boublil – Echauffement (Tournée) Royal Comedy Club Royal Comedy Club 14 juin 2023 Royal Comedy Club REIMS

REIMS 51100