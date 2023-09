Journée Zen – Connexion Champenoise Reims Reims, 14 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Joignez-vous à une journée bien-être exceptionnelle, débutant à 9h15 avec un accueil chaleureux incluant thé, café, jus et biscuits pour vous mettre à l’aise. Ensuite, plongez dans un atelier d’ancrage suivi d’une méditation guidée pour vous reconnecter à vous-même. Vous partirez ensuite pour une balade de connexion champenoise, où vous pourrez déguster du champagne issu de la viticulture durable en pleine nature.

Le déjeuner sera une expérience unique avec un pique-nique comprenant une entrée, un plat et un dessert, tous sublimés par le champagne.

L’après-midi, explorez votre créativité avec un atelier de peinture de la technique « bloom » et détendez-vous lors d’une séance de yoga ouverte à tous les niveaux. Ensuite, plongez dans l’atelier de sylvothérapie pour une expérience apaisante en pleine nature. De retour au cellier, partagez vos expériences avec le groupe et préparez-vous à conclure cette journée unique vers 18h30.

16 places MAX.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:30:00. .

Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Join us for an exceptional wellness day, starting at 9:15 am with a warm welcome including tea, coffee, juice and cookies to put you at ease. Then dive into an anchoring workshop followed by a guided meditation to reconnect with yourself. You’ll then head off on a Champagne connection walk, where you can taste champagne from sustainable viticulture in the heart of nature.

Lunch will be a unique experience, with a picnic including a starter, main course and dessert, all enhanced by champagne.

In the afternoon, explore your creativity with a « bloom » painting workshop and relax in a yoga session open to all levels. Afterwards, immerse yourself in the sylvotherapy workshop for a soothing experience in the heart of nature. Back at the cellar, share your experiences with the group and get ready to conclude this unique day at around 6.30pm.

16 places MAX

Únase a nosotros en una jornada de bienestar excepcional, que comenzará a las 9.15 h con una cálida bienvenida que incluirá té, café, zumo y galletas para que se sienta a gusto. A continuación, sumérjase en un taller de enraizamiento seguido de una meditación guiada para reconectar consigo mismo. A continuación, se dirigirá a un paseo de conexión con el champán, donde podrá degustar champán procedente de viticultura sostenible en plena naturaleza.

El almuerzo será una experiencia única, con un picnic que incluirá un entrante, un plato principal y un postre, todo ello aderezado con champán.

Por la tarde, explore su creatividad con un taller de pintura « bloom » y relájese en una sesión de yoga abierta a todos los niveles. Después, sumérjase en el taller de silvoterapia para vivir una experiencia relajante en plena naturaleza. De vuelta a la bodega, comparta sus experiencias con el grupo y prepárese para dar por concluida esta jornada única hacia las 18:30.

mÁXIMO 16 personas

Nehmen Sie an einem außergewöhnlichen Wellnesstag teil, der um 9.15 Uhr mit einem herzlichen Empfang beginnt, der Tee, Kaffee, Saft und Kekse umfasst, damit Sie sich wohlfühlen. Tauchen Sie dann in einen Anker-Workshop ein, gefolgt von einer geführten Meditation, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Anschließend begeben Sie sich auf einen Spaziergang zur Verbindung mit der Champagne, bei dem Sie Champagner aus nachhaltigem Weinbau inmitten der Natur verkosten können.

Das Mittagessen wird ein einzigartiges Erlebnis mit einem Picknick, das aus einer Vorspeise, einem Hauptgericht und einem Dessert besteht, die alle durch Champagner verfeinert werden.

Am Nachmittag erkunden Sie Ihre Kreativität mit einem Malworkshop der « Bloom »-Technik und entspannen Sie sich bei einer Yogastunde, die für alle Niveaus offen ist. Tauchen Sie anschließend in den Waldtherapie-Workshop ein, um eine beruhigende Erfahrung in der Natur zu machen. Zurück im Weinkeller tauschen Sie Ihre Erfahrungen mit der Gruppe aus und bereiten Sie sich darauf vor, diesen einzigartigen Tag gegen 18:30 Uhr abzuschließen.

16 Plätze MAX

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de tourisme du Grand Reims