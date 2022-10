Visite d’une extension, surélévation et rénovation complète d’une maison Reims, 15 octobre 2022, Reims.

Reims 51100

http://www.egg-architecture.fr Visite d’une réalisation de l’agence en compagnie de l’architecte et les propriétaires

Surélévation, extension et rénovation d’une maison

Ce projet de rénovation totale de cette maison familiale est un projet de cœur pour les clients.

Cette demeure construite à la fin des années 60 est une réplique d’un hôtel particulier bourgeois qui se tenait autrefois dans le quartier Saint-Rémi à REIMS. Lors de sa complète démolition en 1965, les propriétaires expropriés se sont vu proposer un terrain afin de bâtir à nouveau leur foyer. C’est donc une maison chargée d’histoire, à la fois urbaine et personnelle, que nous avions en charge de réhabiliter.

Le programme souhaité était de restaurer l’ensemble mais aussi d’agrandir afin, d’une part de recevoir toute la famille dans ce lieu unique, et également mettre en valeur les souvenirs du passé industriel de cette famille rémoise. Tout un étage a été créé et est dédiée à cette partie « musée ». Ce nouvel étage rééquilibre ainsi la façade en lui conférant une proportion plus juste et donne l’impression d’avoir toujours existé. Des matériaux pérennes ont été choisis pour cette surélévation en bois, tel que le zinc pour le brisis et le jeu de pliage des grandes fenêtres et l’ardoise pour la partie terrassons.

Au rez-de-chaussée, une extension de la cuisine et du salon apporte modernité et confort aux habitants.

L’ensemble des niveaux a été complètement repensé et une grande bibliothèque créée sur deux étages est venue tisser le lien entre le passé et le futur qui composent désormais cette habitation singulière.



Ludmilla Cerveny