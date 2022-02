Reims POLAR – 2e Festival du Film Policier Reims, 5 avril 2022, Reims.

Reims POLAR – 2e Festival du Film Policier Reims

2022-04-05 – 2022-04-10

Reims Marne

Après une première édition de lancement 100% numérique, le festival prend ancrage à Reims pour 6 jours de fête du 5 au 10 avril 2022, en jaune et noir, aux couleurs du polar !

Au programme : une compétition internationale, une compétition « Sang Neuf », des avant-premières et rencontres avec les équipes de films et les invités d’honneur, le Prix Claude Chabrol, un pays européen à l’honneur, mais aussi des Masterclasses et des ateliers…

Polars, thrillers, films noirs, enquêtes, mystère et espionnage, Reims Polar déploiera tous ses atours pour transmettre sa passion d’un genre universel et plus que jamais vivant.

Rendez-vous dès le 18 février pour réserver vos Pass festival sur la billetterie en ligne et dès le 5 avril au cinéma l’Opéraims !

presse@lepublicsystemecinema.fr https://festivalfilmpolicier.com/#

Reims

dernière mise à jour : 2022-01-27 par