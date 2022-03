Reims Patinage de Vitesse : Collecte au profit de la recherche contre la mucoviscidose Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Reims Patinage de Vitesse : Collecte au profit de la recherche contre la mucoviscidose Reims, 14 mai 2022, Reims. Reims Patinage de Vitesse : Collecte au profit de la recherche contre la mucoviscidose Patinoire Municipale Albert 1er 1 Boulevard Albert 1er Reims

2022-05-14 15:00:00 – 2022-05-14 20:00:00 Patinoire Municipale Albert 1er 1 Boulevard Albert 1er

Reims Marne Le Reims Patinage de Vitesse organise une collecte le 14 mai à la patinoire Albert 1er au profit de la recherche contre la mucoviscidose. La jeune patineuse Elsa sera l’ambassadrice de cette action. Chaque tour effectué sur la piste fera l’objet d’un don personnel ou « sponsorisé » par une entreprise. Venez nombreux ! Accueil Patinoire Municipale Albert 1er 1 Boulevard Albert 1er Reims

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Patinoire Municipale Albert 1er 1 Boulevard Albert 1er Ville Reims lieuville Patinoire Municipale Albert 1er 1 Boulevard Albert 1er Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Reims Patinage de Vitesse : Collecte au profit de la recherche contre la mucoviscidose Reims 2022-05-14 was last modified: by Reims Patinage de Vitesse : Collecte au profit de la recherche contre la mucoviscidose Reims Reims 14 mai 2022 Marne Reims

Reims Marne