Orchestre Les Métamorphose Vienne fin de siècle à l’Opéra de Reims Opéra de Reims, 9 octobre 2020 20:30, Reims. Vendredi 9 octobre 2020, 20h30 Sur place 10€ à 28€ http://www.operadereims.com/spectacle/metamorphoses-1 Partez à la découverte d’un répertoire rare et inexploré avec le cycle de trois concerts proposé par le Forum Voix Etouffées et l’Orchestre Les Métamorphoses à l’Opéra de Reims. Principal courant des arts visuels et de l’architecture de la « Vienne fin de siècle », la Sécession connut également son équivalent dans le domaine musical avec des compositeurs comme Franz Schreker, Alexander von Zemlinsky ou Erich Wolfgang Korngold, voire l’Arnold Schoenberg des débuts, tous liés à la figure tutélaire de Gustav Mahler.

La juxtaposition de ces lieder met particulièrement en relief leur complémentarité esthétique et leur diversité stylistique. Alors que près de 30 ans les sépare, les liens de l’opus 13 de Zemlinsky (1913) avec les Chants d’un compagnon errant de Mahler (1884-1885) sautent aux oreilles, mais leur arrangement pour ensemble de chambre par Schoenberg et ses disciples au début des années 20 (à l’exception des lieder n°1, 3, 4 et 6 arrangés par Amaury du Closel) souligne la diversité des orchestrations mises en œuvre.

ŒUVRES JOUÉES

► Gustav Mahler (arr. Arnold Schoenberg) : Chants d’un compagnon errant

► Alexander von Zemlinsky (arr. Amaury du Closel) : 6 Chants à partir de poèmes de Maurice Maeterlinck, opus 13

► Rudolf Karel : Nonette

AVEC

Baryton : Jiwon Song

Orchestre Les Métamorphoses

Direction : Amaury du Closel Opéra de Reims 1, rue de Vesle REIMS 51100 Reims Marne vendredi 9 octobre 2020 – 20h30 à 22h00

