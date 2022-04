Visites bucoliques – Hugues Kraft, son hôtel, son jardin… Musée Le Vergeur Reims Catégories d’évènement: Marne

Visites bucoliques – Hugues Kraft, son hôtel, son jardin… Musée Le Vergeur, 14 mai 2022 20:00, Reims. Samedi 14 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Sur place Entrée libre, nombre de places limité Visites bucoliques – Hugues Kraft, son hôtel, son jardin… Evocation de la vie de la maison et de la collection de Hugues Kraft, au sein de son jardin. Ce dernier, jardin à l’ancienne et conservatoire d’architecture, offre la possibilité d’imaginer la ville d’avant-guerre grâce à des éléments sauvés des destructions de la Grande Guerre. Lieu hors du temps qui dévoile un ensemble de végétaux et d’essences très diversifiés. Par les guides-conférenciers du musée Hôtel Le Vergeur Musée Le Vergeur 36 Place du Forum, 51100 Reims 51100 Reims Quartier Centre Ville Marne

03 26 35 61 95 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur/ Une immersion dans les intérieurs préservés d’une demeure de la grande bourgeoisie rémoise, illustrant trois siècles d’art de vivre et racontant une histoire intime du patrimoine de Reims. samedi 14 mai – 20h00 à 20h25

samedi 14 mai – 21h00 à 21h25

samedi 14 mai – 22h00 à 22h25 Jardin du musée Hôtel Le Vergeur © 2022 / MBA de Reims (c)2020, Christian Devleeschauwer

