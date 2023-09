Semaine Bleue 2023 à Reims – Reims, 16 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

La Semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, est un événement important de la vie rémoise qui permet de mettre à l’honneur les seniors rémois et de favoriser les rencontres entre les générations. Cette édition 2023 fête les 10 ans de la Semaine bleue rémoise avec sa formule particulière : des événements sur deux semaines afin d’encourager les échanges entre jeunes et seniors. Ainsi, vous pourrez participer à de nombreux ateliers, visites, spectacles, etc. De même les grandes rencontres immanquables de la Semaine bleue sont renouvelées : la marche bleue, l’interjeux, le spectacle de clôture et beaucoup d’autres !

POUR RESERVER :

Prérequis : être rémois et être âgé d’au moins 65 ans ou être retraité.

Les inscriptions seront possibles à compter du mercredi 4 octobre à 9 h. Jusqu’au mardi 17 octobre inclus, vous pourrez choisir 1 événement par thématique afin de garantir à toutes et tous l’accès à l’ensemble des propositions.

5 thématiques = 5 activités possibles. À partir du 18 octobre, vous pourrez compléter votre quinzaine et choisir autant d’événements que vous le souhaitez.

Attention, le standard est géré par des bénévoles et les lignes sont, pendant les premiers jours, très surchargées. Nous vous remercions par avance de votre patience et de votre compréhension.

Attention également à l’absentéisme : l’accès à vos événements ne sera plus garanti en cas d’absences répétées..

2023-10-16 fin : 2023-10-29 . .

Reims 51100 Marne Grand Est



Semaine Bleue, the national week for retirees and the elderly, is an important event in the life of the city of Rheims, showcasing its senior citizens and encouraging encounters between the generations. This 2023 edition celebrates the 10th anniversary of the Semaine bleue rémoise with its own special formula: events over two weeks to encourage exchanges between young and old. You’ll be able to take part in a wide range of workshops, visits, shows and more. In addition, the key events of Semaine Bleue are being repeated: the Blue Walk, the Intergame, the closing show and many more!

TO BOOK :

Prerequisites: be a resident of Rémois and at least 65 years old or retired.

Registration opens at 9 a.m. on Wednesday, October 4. Up to and including Tuesday October 17, you will be able to choose 1 event per theme, in order to guarantee access to all proposals.

5 themes = 5 possible activities. From October 18, you can complete your fortnight and choose as many events as you like.

Please note that the switchboard is manned by volunteers, and the lines will be very busy during the first few days. We thank you in advance for your patience and understanding.

Please also beware of absenteeism: access to your events will no longer be guaranteed in the event of repeated absences.

La Semaine Bleue, semana nacional de los jubilados y las personas mayores, es un acontecimiento importante en la vida de Reims, que brinda la oportunidad de rendir homenaje a las personas mayores de la ciudad y fomentar el encuentro entre generaciones. Este año, 2023, se celebra el 10º aniversario de la Semaine Bleue en Reims, con un formato especial: actos durante dos semanas para favorecer los intercambios entre jóvenes y mayores. Podrás participar en un amplio abanico de talleres, visitas, espectáculos y mucho más. Se repiten todos los actos clave de la Semaine Bleue: el Paseo Azul, el Intergame, el espectáculo de clausura… ¡y muchos más!

PARA RESERVAR :

Debe ser residente en Reims y tener al menos 65 años o estar jubilado.

La inscripción se abre el miércoles 4 de octubre a las 9.00 h. Hasta el martes 17 de octubre inclusive, podrá elegir 1 evento por tema para garantizar que todo el mundo tenga acceso a todos los eventos propuestos.

5 temas = 5 actividades posibles. A partir del 18 de octubre, podrá completar su quincena y elegir tantas actividades como desee.

Tenga en cuenta que la centralita está atendida por voluntarios y que las líneas estarán muy ocupadas los primeros días. Le agradecemos de antemano su paciencia y comprensión.

Tenga también en cuenta el absentismo: no se garantizará el acceso a sus actos si se ausenta repetidamente.

Die Blaue Woche, die nationale Woche der Rentner und älteren Menschen, ist ein wichtiges Ereignis im Leben der Stadt Reims, das die Senioren der Stadt Reims in den Mittelpunkt stellt und Begegnungen zwischen den Generationen fördert. Diese Ausgabe 2023 feiert das 10-jährige Jubiläum der Blauen Woche in Reims mit ihrer besonderen Formel: Veranstaltungen über zwei Wochen hinweg, um den Austausch zwischen jungen und älteren Menschen zu fördern. So können Sie an zahlreichen Workshops, Besichtigungen, Aufführungen etc. teilnehmen. Auch die großen, unverzichtbaren Begegnungen der Blauen Woche werden erneuert: der Blaue Spaziergang, das Interspiel, die Abschlussshow und viele andere!

RESERVIERUNG :

Voraussetzung: Sie müssen aus Reims stammen und mindestens 65 Jahre alt oder Rentner sein.

Anmeldungen sind ab Mittwoch, den 4. Oktober um 9 Uhr möglich. Bis einschließlich Dienstag, den 17. Oktober, können Sie eine Veranstaltung pro Thema auswählen, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer Zugang zu allen Angeboten haben.

5 Themen = 5 mögliche Aktivitäten. Ab dem 18. Oktober können Sie Ihre zwei Wochen vervollständigen und so viele Veranstaltungen wählen, wie Sie möchten.

Bitte beachten Sie, dass die Telefonzentrale von Freiwilligen betrieben wird und die Leitungen in den ersten Tagen sehr überlastet sind. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Bitte beachten Sie auch, dass der Zugang zu Ihren Veranstaltungen bei wiederholtem Fehlen nicht mehr gewährleistet ist.

