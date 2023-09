Semaine Européenne du Développement Durable – Reims, 16 septembre 2023, Reims.

Les Semaines Européennes du Développement Durable (SEDD) sont de retour dans le Grand Reims du 16 septembre au 8 octobre 2023. Un rendez-vous annuel, pendant lequel vous pourrez (ré)apprendre les bonnes pratiques autour de visites, conférences, expositions ou opérations de nettoyage organisées par le tissu associatif, les entreprises ou les acteurs impliqués du Grand Reims.

Le World Cleanup Day ou « Journée mondiale du nettoyage » lancera les SEDD samedi 16 septembre, de 9h30 h à 17 h. Qu’ils soient pédestres, cyclistes, touristiques ou encore aquatiques (en kayak), de nombreux parcours sont prévus pour que chaque concitoyen, muni d’un kit de ramassage fourni par Décathlon, puisse arpenter la cité des sacres. Plusieurs départs prévus depuis l’éco-village, installé porte de Mars, avant le retour et la pesée de sacs. Animations, stands de sensibilisations ou activités sportives rythmeront la journée.

D’autres actions sont prévues pour la suite des SEDD : le festival de cinéma itinérant « CLAP pour le futur », les 22, 26, 28 et 29 septembre, les portes-ouvertes de La Ferme Rémoise le 7 octobre ou la visite du jardin durable Le PotaGem. Save the date mais surtout, save the planet !.

The European Sustainable Development Weeks (SEDD) are back in Greater Reims from September 16 to October 8, 2023. An annual event, during which you can (re)learn about best practices through visits, conferences, exhibitions or clean-up operations organized by associations, companies or involved players in Greater Reims.

World Cleanup Day will launch the SEDD on Saturday, September 16, from 9.30 a.m. to 5 p.m. Whether on foot, by bike, for sightseeing or in the water (kayaking), a number of routes are planned so that every citizen, equipped with a collection kit supplied by Décathlon, can survey the city of the sacred. Several departures are planned from the eco-village, set up at Porte de Mars, before the bags are weighed and returned. Animations, awareness-raising stands and sporting activities will punctuate the day.

Other SEDD events include the « CLAP pour le futur » travelling film festival on September 22, 26, 28 and 29, open house at La Ferme Rémoise on October 7, and a visit to the Le PotaGem sustainable garden. Save the date, but above all, save the planet!

Las Semanas Europeas del Desarrollo Sostenible (SEDD) vuelven al Gran Reims del 16 de septiembre al 8 de octubre de 2023. Se trata de un evento anual, durante el cual podrá (re)conocer buenas prácticas a través de visitas, conferencias, exposiciones y operaciones de limpieza organizadas por asociaciones, empresas y otras partes interesadas del Gran Reims.

El Día Mundial de la Limpieza inaugurará el SEDD el sábado 16 de septiembre, de 9.30 a 17.00 horas. Ya sea a pie, en bicicleta, para hacer turismo o en el agua (en kayak), se han previsto varios recorridos para que cada ciudadano, equipado con un kit de recogida suministrado por Décathlon, pueda explorar la « cité des sacres ». Habrá varias salidas desde la ecoaldea, instalada en la Puerta de Marte, antes de pesar y devolver las bolsas. Animaciones, stands de sensibilización y actividades deportivas completarán la jornada.

Otros actos previstos para el resto del SEDD son el festival de cine itinerante « CLAP pour le futur », los días 22, 26, 28 y 29 de septiembre, las jornadas de puertas abiertas de La Ferme Rémoise, el 7 de octubre, y la visita al jardín sostenible PotaGem. Reserve la fecha, pero sobre todo, ¡salve el planeta!

Die Europäischen Wochen der nachhaltigen Entwicklung (SEDD) sind vom 16. September bis zum 8. Oktober 2023 wieder im Großraum Reims zu Gast. Ein jährliches Treffen, bei dem Sie im Rahmen von Besichtigungen, Konferenzen, Ausstellungen oder Reinigungsaktionen, die von Vereinen, Unternehmen oder beteiligten Akteuren des Großraums Reims organisiert werden, gute Praktiken (wieder) erlernen können.

Der World Cleanup Day oder « Welttag der Reinigung » wird die SEDD am Samstag, den 16. September, von 9:30 bis 17:00 Uhr einläuten. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, zu touristischen Zwecken oder im Wasser (mit dem Kajak), es sind zahlreiche Routen vorgesehen, damit jeder Mitbürger mit einem von Décathlon bereitgestellten Sammelset die Stadt der Sakramente durchstreifen kann. Mehrere Starts sind vom Öko-Dorf an der Porte de Mars aus vorgesehen, bevor die Säcke gewogen werden und der Rückweg angetreten wird. Der Tag wird von Animationen, Aufklärungsständen und sportlichen Aktivitäten begleitet.

Für die Fortsetzung der SEDD sind weitere Aktionen geplant: das Wanderfilmfestival « CLAP pour le futur » am 22., 26., 28. und 29. September, der Tag der offenen Tür von La Ferme Rémoise am 7. Oktober oder der Besuch des nachhaltigen Gartens Le PotaGem. Save the date, aber vor allem: save the planet!

