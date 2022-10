Journées Particulières LVMH : la Maison Krug ouvre ses portes Maison Krug, 14 octobre 2022 15:00, Reims.

14 – 16 octobre Sur place Accès libre sans inscription https://www.lesjourneesparticulieres.fr/2022/

À l’occasion des Journées Particulières LVMH, la Maison Krug ouvre ses portes et invite à la découverte de deux lieux emblématiques : la Maison de Famille Krug et le Clos du Mesnil.

*La Maison Krug invite les esprits curieux à venir vivre, le temps d’un week-end, une expérience inédite au sein de deux lieux emblématiques : la Maison de Famille Krug et le Clos du Mesnil. Un moment exceptionnel pour découvrir, en exclusivité, le savoir-faire et l’héritage de la Maison, la créativité de ses talents et les secrets de ses prestigieuses cuvées. *

_Se laisser transporter dans son univers, c’est également découvrir l’approche très musicale de Krug dans la création de ses cuvées. Si l’on se réfère aux origines de la Maison, on peut imaginer Joseph Krug dans sa cave travaillant tel un chef d’orchestre : dégustant un vaste éventail de vins uniques, prenant minutieusement des notes et organisant les saveurs et les arômes. Aujourd’hui, Julie Cavil, Cheffe de caves de la Maison, travaille de la même manière, en s’appuyant sur près de 400 vins, chacun issu d’une parcelle unique, pour capturer leur essence propre. _

*Une vision que la Maison a à cœur de partager lors des Journées Particulières. *

*HORAIRES DES VISITES : *

– La Maison de famille • 5 rue Coquebert 51100 Reims

Accès libre sans inscription – Départ toutes les 20 minutes

Le vendredi 14 octobre de 15h à 19h

le samedi 15 octobre de 10h à 18h

et le dimanche 16 octobre de 10h à 17h

– Le Clos du Mesnil • 51190 Le Mesnil-sur-Oger

Accès libre sans inscription – Départ toutes les 30 minutes

Le samedi 15 octobre de 10h à 18h

et le dimanche 16 octobre de 10h à 14h

Informations et inscriptions : www.lesjourneesparticulieres.fr

Maison Krug 5 rue Coquebert 51100 Reims 51100 Reims Quartier Centre Ville marne

vendredi 14 octobre – 15h00 à 19h00

samedi 15 octobre – 10h00 à 18h00

dimanche 16 octobre – 10h00 à 17h00