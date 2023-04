Les Adultes N’Existent pas L’ATELIER DE LA COMEDIE REIMS Catégories d’Évènement: Marne

Les Adultes N’Existent pas L’ATELIER DE LA COMEDIE, 22 juin 2023, REIMS. Les Adultes N’Existent pas L’ATELIER DE LA COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-06-22 à 20:00 (2023-06-22 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. LA COMEDIE DE REIMS (PLATESV-R-2022-008688 / 007979 / 007981 / 007984) présente : ce spectacle. LES ADULTES N’EXISTENT PASLes six membres de la Jeune Troupe de Reims à Colmar ont été invités par MatthieuCruciani à lire des romans sur l’adolescence. Musil, Sartre, Walser, Bruckner au programme d’une création de groupe qui s’est construite au plateau. Travaillantà partir de leurs lectures à l’édification du spectacle, les jeunes comédiens et le metteur en scène sont également partis chercher en eux ce que c’est qu’être adulte dans le monde d’aujourd’hui. Pleine de la gaieté teintée de mélancolie du cinéma transalpin, cette « comédie à l’italienne » parle donc d’une génération par la voix de cette même génération. Au plateau, un groupe d’amis, ennemis, amoureux et indifférents sera traversé des figures mythiques du cinéma de Fellini, Vitti, Scola et compagnie. Une création joyeuse et pleine de vie. Conception, mise en scène Matthieu Cruciani Les Adultes N’Existent pas Votre billet est ici L’ATELIER DE LA COMEDIE REIMS 13 RUE MOULIN BRULE Marne 25.0

