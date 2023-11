Ditz LA CARTONNERIE, 15 février 2024, REIMS.

Ditz LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2024-02-15 à 20:00 (2024-02-14 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

EPCC L’Autre Canal (L-R-2022-006275 / 006276 / 006279) présente ce concert Groupe explosif de Brighton, avec un son enraciné dans la scène post-punk / noise-rock, Ditz est considéré par Joe Talbot de IDLES comme le meilleur groupe de Brighton, si non du monde. Un ADN grunge, névrotique et bruyant, Ditz doit sa réputation à ses concerts sauvages et énergiques donnés aux côtés d’autres excellents groupes tels que Lice, Drahla ou Pulled Apart By Horses,… N° de téléphone accès PMR : 03 83 38 44 88 Ditz

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

