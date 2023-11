Expiation Invite Rorganic + Envy + Guests LA CARTONNERIE, 16 décembre 2023, REIMS.

Expiation Invite Rorganic + Envy + Guests LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 21:00 (2023-12-16 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

L’heure est venue de fêter nos péchés. Souffrir pour y remédier. Véritable théâtre purgatoire, et vous accueillent pour , soirée qui s’inscrit dans la lignée des events du collectif avec au programme : Un invité de marque, producteur de génie et véritable pépite de la techno industrielle, vous proposera un set remplie de kick aux allures sismiques et de violence à la douceur orgasmique. Des injonctions festives : Fêtons l’audace et le désire avec ; goûtons avec excès au sacrifice auditif de ; extériorisez vos sentiments les plus sombres face au B2B de et . Mais aussi et qui mettrons en scène ’ , , ’ lors d’un Dancing Show and Live painting inédit. Egalement sur place : * Stand de strass dentaire avec de L’Atelier Pastel. * La [collection 001] Tröma disponible au stand merchandising. * La collection de pièces uniques de seconde main peinte par Eznis Envy Envy

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

15.0

EUR15.0.

