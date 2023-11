Jeanne Bonjour + Oscar les Vacances + Martin Luminet + San Nom LA CARTONNERIE, 24 novembre 2023, REIMS.

Jeanne Bonjour + Oscar les Vacances + Martin Luminet + San Nom LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

ULYSSE MAISON D’ARTISTES (LIC.2-10624) CHARABIA FESTIVAL Dans le cadre du Festival Charabia Jeanne prend le temps d’analyser ce qui la touche, ce qu’elle a envie de transmettre. Originaire de Rennes, elle de?voile un univers dansant et me?lancolique, inspire? par la chanson franc?aise d’E?tienne Daho ou de Catherine Ringer. Ce qui l’a toujours interpelle? dans l’art, c’est le langage sous toutes ses formes, pour re?fle?chir commune?ment autour de ce qu’on appellerait la ve?rite?, notre ve?rite?. Martin Luminet : la sensation de mots braconnés à l’état brut. Regard à la fois clinique, empathique, implacable à l’égard de lui-même, doublé de l’équilibre entre spoken word fiévreux, production généreuse et refrains épiques : Sensible, traversé par l’impudeur consolatrice de Barbara, la colère saine d’Odezenne, la conscience tranchante de Youssoupha. Si Philippe Katerine et Jean Ferrat avaient un fils, il s’appellerait Oscar les vacances, qui s’inscrit dans la nouvelle vague électro pop. Son écriture fine et incisive nous parle de l’adolescence, de la masculinité, la vitesse : au skatepark, à la boum à laquelle il n’a pas été invité, mais aussi sur scène. Une scène sur laquelle il n’a pas peur de nous plonger dans son intimité explosive et désabusée. San-Nom construit le déroulé cohérent de son histoire. Un début noir à l’humour cinglant, énervé des uns et de tous les autres, révolté de son temps. Le cocktail du rap qui frappe: flinguer le monde en rimes, jurer un peu, caser du sexe dans le texte. Provoquer sans complexe, rire de tout. Jeanne Bonjour Jeanne Bonjour

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

