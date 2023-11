Ed Banger XX Party : Busy P Breakbot & Irfane + Belaria + Guests LA CARTONNERIE, 18 novembre 2023, REIMS.

Ed Banger XX Party : Busy P Breakbot & Irfane + Belaria + Guests LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 21:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

REMCA (LIC. LR-21-4390) Qui en 2003 aurait eu la mauvaise idée de monter une maison de disques ? La création d’Ed Banger records est un accident que Pedro Winter assume pleinement. Une rencontre, un coup de cœur musical est à l’origine de tout ça. L’essence même de notre métier non ? Si Ed Banger records a traversé le temps c’est surement dû à sa capacité à s’adapter aux révolutions que nous avons tous vécu en 20 ans. C’est surtout aussi dû au fait de ne pas trop se poser de question. La spontanéité permet d’éviter les pièges, elle permet surtout de croire en tout. Un label indépendant, français, n’a qu’une solution pour se démarquer et rayonner aux quatre coins du Monde, faire les choses comme personne. Pour fêter cet anniversaire, un méga mix s’imposait bien entendu. Mais à La Cartonnerie, ça ne nous suffisait pas… On investit : 2 salles pour 1 ambiance. Avec un catalogue qui fait danser le monde depuis 20 ans : attendez-vous à danser au son de Justice, Breakbot, Uffie, Mr Oizo, Dj Mehdi, Myd & cie. Une performance visuelle aussi, impossible d’imaginer Ed Banger records sans ses artworks, ses pochettes, ses vidéos, un show Audio, Video, Disco! Busy P Busy P, ED BANGERS

Votre billet est ici

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

28.2

EUR28.2.

