AIME SIMONE + 1ERE PARTIE LA CARTONNERIE, 17 novembre 2023, REIMS.

AIME SIMONE + 1ERE PARTIE LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00. Tarif : 27.2 euros.

REMCA (LIC.LR-21-4390) Auteur-compositeur-interprète et producteur français d’origine norvégienne, né à Paris, AIME SIMONE est déjà l’auteur de « Say Yes, Say No », premier album sorti en juillet 2020, qui inclut son single certifié disque d’or « Shining Light ». Un style musical qu’Aime Simone qualifie de « post pop ». Son nouvel album « Oh Glory » est introspectif, une photographie émotionnelle qui saisit les instants incisifs de ses voyages Le parcours d’Aime a été nourri de rencontres artistiques décisives (notamment l’artiste américaine Sonja Fix à la fois la compagne de sa vie et son alter ego dans la création) mais aussi de sa relation fusionnelle avec Berlin, ville-refuge connue pour sa pluralité artistique, où il a habité plusieurs années. Tout comme ses inspirations (Billie Eilish, Yung Lean, Rosalía…) Aime Simone réussit à faire une musique tout à la fois pop, subtile et DIY. Sur les 11 chansons de « Oh Glory », Aime Simone se sert de ses contrastes et crée une noirceur poignardée de lumière.

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

27.2

EUR27.2.

